Dani Mateo confiesa a Cristina Pardo en quién se inspira para sus campanadas: "Soy como Marlon Brando"

Como cada tarde, Dani Mateo conecta con Más Vale Tarde para conocer algunos de los temas que tratarán en el espacio vespertino de laSexta. En esta ocasión, Cristina Pardo, quien hoy presentará en solitario el programa, ha sido la encargada de recibirlo. El presentador de Zapeando aprovecha la ocasión para hablar con Pardo sobre cómo lleva los preparativos para las campanadas.

"¿Cómo estás? Porque yo todavía no me he estudiado nada", comenta Dani Mateo. A lo que Cristina Pardo responde con un pequeño chascarrillo: "De todas las personas importantes que van a dar las campanadas, no hay ninguna trabajando hoy".

"Nosotros no necesitamos descanso ni prepararnos", asegura Mateo. "Yo soy como Marlon Brando, no quiero estudiar para que eso no me mate la naturalidad", concluye el presentador de Zapeando, dejando claro que confía en su compañera para llevar la voz cantante en las campanadas.