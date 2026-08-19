"Cuando los españoles intentan hablar inglés suele ser bastante sexy": la reflexión de un cómico británico, en vídeo

Alex Ayres analiza las diferencias entre británicos y españoles, también en lo que respecta al idioma. En este sentido, asegura que cuando intenta expresar sus sentimientos en español con su novia "ella me trata como un simio y se ríe".

El cómico británico Alex Ayres da su divertido punto de vista sobre las diferencias entre guiris y españoles. Hoy analiza los problemas de comunicación entre los ingleses, que no entienden muy bien nuestro idioma, y los españoles con un dudoso nivel de inglés.

"Cuando la mayoría de los españoles intentan hablar inglés suele ser bastante sexy", afirma Alex, que cree que se trata de algo unidireccional: "Cuando intento comunicar mis sentimientos a mi novia, ella me trata como un simio y se ríe".

Una reflexión que sorprende a Isabel Forner, que siempre se ha esforzado para mejorar su acento, cuando habría tenido que pronunciarlo lo más español posible.

La zapeadora aprovecha para usar su mejor acento y preguntarle a Alex: "Quiero un hombre como tú, ¿tienes algún amigo para mí?". "Ninguno que valga la pena", le responde el cómico.

A la hora de aprender nuestro idioma, Alex señala que es "aburridísimo" aprender el subjuntivo: "No me interesa, no me cuentes tu vida", señala.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.