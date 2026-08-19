Juan Sanguino analiza el 'culebrón' entre Belén Esteban y Juls Janeiro, en vídeo: "A Belén le da mucho gustito la comparativa"

El periodista cuenta que el conflicto empezaba después de que la 'princesa del pueblo' publicara una fotografía en sus redes hablando sobre su hija y señalando que ella no es una "nepo baby".

Uno de los temas del momento es el lío que se ha generado entre Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, y Belén Esteban. Para conocer un poco más sobre este 'culebrón', Zapeando recurre a un experto: Juan Sanguino.

El periodista cuenta que todo comenzaba cuando la 'princesa del pueblo' publicaba una fotografía en la que alababa a su hija y señala que ella no era una "nepo baby" mientras que "otras sí". Esto, como cuenta Sanguino, fue interpretado como que era una pulla contra la influencer.

Sanguino expone que Belén "está muy orgullosa de que su hija esté viviendo una vida anónima, contra todo pronóstico", mientras que Juls "no huye de la fama". "A Belén le da mucho gustito la comparativa", añade el periodista.

En opinión del periodista, "no hace falta ser muy avispado que enzarzarse con la exnovia de tu padre va a generar titulares". "Por otra parte, Belén estuvo años criticando a María José y a Jesulín, y ellos nunca respondieron", añade.

"Creo que ambas se han cogido con ganas", indica. Además, comparte, que, en su opinión, esto es "un poco triste". "Creo que es mejor dejarlo estar, si fuera Belén no me enzarzaría con la niña", concluye.

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