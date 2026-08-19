Alex Ayres reconoce que las sobremesas españolas le ponen "muy inquieto": "Una acabó convirtiéndose en una partida de escondite adulto"

El cómico británico Alex Ayres nos sigue descubriendo cómo ve las diferencias entre los guiris y los españoles. En este vídeo, habla de los horarios a la hora de cenar o las largas sobremesas en España, algo que afirma que le pone "muy inquieto".

El cómico británico Alex Ayres vuelve a Zapeando para seguir descubriendo nuevas diferencias entre los guiris y los españoles.

Es el caso de nuestros horarios, especialmente para cenar. En su caso fue fácil adaptarse porque confiesa que su vida "es un caos". De hecho, recuerda que hubo un tiempo en que compaginó con su pareja la tradición española de que la comida es la comida más contundente del día con la británica, donde es la cena: "Estábamos engordando bastante y no nos dábamos cuenta por qué", comenta.

Por otro lado están las largas sobremesas, una costumbre muy española que Alex reconoce que le pone "muy inquieto". En las primeras sobremesas, explica, le decían: "Vas a aprender español ahora".

Sin embargo, el cómico recuerda cuál fue su mejor sobremesa. Fue en las fiestas de San Juan y en la casa de un amigo: "La sobremesa duró hasta la cena. Estábamos mirando el jardín del casoplón de mi amigo y la sobremesa acabó convirtiéndose en una partida de escondite adulto".

"Jugamos tan bien que esto fue el año pasado y todavía no hemos encontrado al ganador", afirma Alex, que le manda un mensaje: "Carles Puigdemont, cuando quieras volver a casa te estamos esperando".

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