VÍDEO | Miki Nadal copia el look veraniego "de cuñado" de Alberto de Mónaco

El monarca escogía una llamativa camiseta para pasar un día en alta mar a bordo de un yate. La imagen ha sido publicada por la revista 'Semana', que la lleva en su portada.

La revista 'Semana' sorprende por una de las fotografías que lleva en su portada. En ella se puede ver a Alberto de Mónaco subido en un yate. Esto no tendría por qué ser llamativo si no fuera por el look que lleva el soberano de Mónaco: una camiseta que simula un bikini.

"Está incluso de vacaciones del protocolo", comenta Virginia Riezu. "¿No os parece Resines?", añade Quique Peinado. Juan Sanguino cuenta que el rey "salió a navegar por la costa francesa hasta la isla de Córcega".

El periodista se fija, especialmente, en el titular escogido por 'Semana': "Alberto de Mónaco, como nunca lo habíamos visto". "Y yo digo ¿feliz con su mujer?", añade, con malicia, "No...". Sanguino indica que la publicación hace referencia a la divertida camiseta que llevaba.

En 'Semana' señalan que se podría calificar a la imagen "como un momento para la historia". Para Sanguino la prenda se podría definir como "una camiseta de cuñado". En el texto de 'Semana' también dicen que sus mellizos estaban "muy felices" de compartir su tiempo con un padre "tan divertido". "Esos niños estaban mortificados", comenta Sanguino.

Miki Nadal no ha dudado en emular al monarca poniéndose un delantal que tiene un estampado similar al de la camiseta de Alberto de Mónaco. En su caso, el bikini es rojo. "Miki, piensa que tú no eres ni rey ni príncipe de Mónaco", le recuerda Isabel Forner, "la revista no sería tan amable contigo". "Miki no es el rey de Mónaco, pero es el rey de la tele", concluye Sanguino.

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