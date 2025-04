¿Cuáles son las razones para casarse con uno mismo? Raquel Perera da varias claves

Raquel Perera visita Zapeando para hablar de la 'sologamia', una tendencia también conocida como el acto de casarse con uno mismo. Las personas que apuestan por esta tendencia entienden que "la felicidad de uno mismo no depende de los demás sino de uno mismo". Eso, como expone la coach, se puede aprender con la edad y también después de algún que otro chasco.

Además, otra de las razones es la desilusión con las relaciones convencionales "que hace que huyas de los matrimonios convencionales". Otro de los motivos podría ser "la búsqueda de libertad y de no depender de nadie". Raquel indica que hay teorías que afirman que "las personas independientes, a nivel económico y, posiblemente, con un nivel intelectual elevado, valoran muchos más otros aspectos de la vida que el hecho de compartirla con una pareja".

Isabel Forner expone que, en su opinión, esta tendencia se da en persona que no han encontrado a su pareja perfecta. Raquel aclara a la zapeadora que "no se trata, solamente, de una tendencia de ser soltero porque quieres ser soltero". Perera afirma que algunas personas solteras no saben cómo hacerse felices. "Para mí, el mensaje más profundo de todo esto es que uno tiene que ser responsable de su propia felicidad, de su propia vida y no echar la culpa a los demás de si eres más o menos feliz", afirma.

Perera indica que lo importante en esta tendencia es "el amor propio". Este, como apunta, es fundamental para el bienestar y para la felicidad. "Todos deberíamos celebrar el autoamor, que cada día deberemos tener presentes algunos votos", indica la coach. Y, además, comparte una serie de votos que todos los zapeadores repiten con ella.