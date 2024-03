Tras la confesión de Ares Teixidó sobre el que fuera su 'crush' de adolescencia, un espectador pide al resto de zapeadores que revelen qué famoso fue el suyo. Isabel Forner cuenta que era muy fan de los Backstreet Boys y le gustaba "el rubito", pero admite no recordar su nombre, ante lo que Cristina Pedroche apunta: "Si no sabes su nombre es que no era tu 'crush'".

Miki Nadal expone que su amor platónico fue Victoria Kent y Valeria Ros desvela que forraba sus carpetas con fotos de Julen Guerrero, el exfutbolista del Athletic de Bilbao, y que comparte profesión con el 'crush' de Pedroche, que fue Pedja Mijatovic, exjugador del Real Madrid.

"Tenía la camiseta, me encantaba que fuera tan engominado. Me encantaba", reconoce la Vallecana, a lo que Dani Mateo añade: "Un tío que acababa el partido igual de engominado, ¿dónde compraba la gomina?". El presentador también desvela cuál fue el suyo y recuerda que le "dio muy fuerte" con Sabrina, pero "estaba enamorado de Beatriz Rico cuando hacía Hugo", declara.