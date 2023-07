Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ya son padres de su primera hija en común. Como ya comentó en Zapeando, ha decidido dar a luz a su hija a través de la técnica del hipnoparto. La presentadora "se encuentra en una planta diferente a maternidad" ya que "la han alojado en otra zona del hospital para evitar filtraciones", según fuentes cercanas han indicado a la revista 'Semana', donde también informan que tanto la madre como "su retoño están bien". "Ha sido un parto rápido" y natural, "sin complicaciones", afirman a la revista.

Cristina Pedroche llevaba meses estudiando y preparándose para el parto y ha defendido en todo momento que quería "tener todas las opciones posibles y, sobre todo, la información", pero sobre todo quería que fuera "un parto respetado" donde la única voz que se escuchara fuera a suya.

Finalmente, la colaboradora de Zapeando se decantó por el hipnoparto, una técnica que consiste "en controlar tu respiración y hacer mucha meditación", tal y como ella misma describía en este vídeo, donde además comentaba que en el curso la enseñaron a "estar tranquila" y a hablarse "en positivo" porque es importante en el parto. "No voy a tener contracciones, voy a tener olas uterinas", explicaba en este vídeo.

Así nos enteramos de que Cristina Pedroche estaba embarazada

A escasos días de dar Las Campanadas, una noche muy especial para ella y a la que quería poner el broche de oro anunciando que iba a ser mamá de su primer hijo junto a Dabiz Muñoz, una revista del corazón le estropeó la sorpresa y decidió adelantarlo en su portada. Algo que no hizo mucha gracia a la propia Cristina Pedroche, que días más tarde confirmaba las noticia y se desahogaba cargando contra quienes le habían estropeado su momento: "No hemos podido elegir ni cuándo ni cómo dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar".

La celebración en Zapeando al saber que era una niña

Dani Mateo fue el encargado de informar a los zapeadores de que el bebé que esperaba Cristina Pedroche era una niña. "Ya es oficial. Ella y Dabiz van a tener una niña. ¡Enhorabuena! Un beso a los tres", decía.

Además, Valeria Ros veía en la hija de Cristina Pedroche una perfecta amiga para su hija Federica decía en este vídeo.

Sus declaraciones de amor a Dabiz Muñoz antes de ser mamá

Cristina Pedroche ha aprovechado todo momento para declararle su amor a Dabiz Muñoz, con quien lleva nueve años de relación y ocho casados. También en su último día en Zapeando antes de dar a luz. La colaboradora se deshacía en halagos y lágrimas de emoción hacia él: "Estoy muy bien acompañada. Mi hija no podría tener un mejor padre. Estoy muy enamorada de él, de mi hija y de la vida que nos viene". Puedes verlo en este vídeo: