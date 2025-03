Cristina Pedroche evita probar el cóctel de Jiaping: "Como no voto prefiero ser huevito"

Jiaping se vuelve a enfrentar, otra semana más, a su 'desafíito' con el objetivo de demostrar que es una candidata perfecta para 'El Desafío' de Antena 3. La colaboradora, en esta ocasión, debe convertirse en una maestra coctelera. Para ello, ha aprendido de Julio de la Torre, profesor en la Escuela de Coctelería de Madrid.

Julio ha preparado un cóctel sin alcohol que, después, deberá replicar Jiaping. Dani Mateo y Cristina Pedroche son los encargados de catar la bebida. Pero la zapeadora confiesa que no va a probar el que prepare Jiaping. "Como no voto prefiero ser huevito", se excusa. "Y tiene una vida dentro", apostilla Mateo. "Sé que es sin alcohol pero me fio más de él", añade Cristina.

El coctelero demuestra su habilidad haciendo malabares con la coctelera. Julio lleva a cabo algunos pasos que, como confiesa, no ha enseñado a Jiaping. "No quería que me regases la escuela", comenta, irónico. Cristina, por su parte, demuestra que conoce varias de las técnicas que Julio está usando. "Algún que otro restaurante tengo", responde cuando la colaboradora se sorprende con su dominio de la coctelería.

Julio explica que ha preparado un cóctel similar el Gimlet pero sin alcohol para que Cristina pueda disfrutarlo. "Es muy sencillo y cítrico", explica el coctelero.