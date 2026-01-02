Cristina Pedroche enseña de cerca sus tacones de las Campanadas: "Tienen forma de pie"

Cristina Pedroche desvela en Zapeando más detalles sobre su comentado look para las Campanadas y en este vídeo muestra de cerca sus zapatos, unos tacones "anatómicos" fabricados en Zaragoza.

Una Nochevieja más, el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas fue uno de los momentos más comentados. Este año la palabra es 'upcycling', pues la presentadora optó por hacer un ensamblaje de partes de todos los vestidos que había lucido en años anteriores para crear algo nuevo.

"Era un mensaje importante de reciclaje, de que todas tus piezas son parte de tu historia y te hacen seguir adelante", comenta Cristina en el vídeo sobre estas líneas.

La zapeadora muestra cómo el vestido de sus primeras campanadas se ha convertido en un abanico y enseña en primer plano cómo son los zapatos que lució en la Puerta del Sol.

Pedroche desvela que se los han hecho sus "amigos" de Ray Musgo a medida y que "tienen forma de pie". "No son barefoot porque tienen mucho tacón, pero son anatómicos", explica la zapeadora, que asegura que son "comodísimos" y que los eligió porque "quería empezar el año pisando fuerte".

