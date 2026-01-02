Cristina Pedroche, tras las campanadas: "Me están criticando porque no están entendiendo el vestido, es un 'dirty look'"

El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025, un 'dirty look' que reutiliza todos sus estilismos anteriores, homenajea su trayectoria y envía un guiño al reciclaje y a su historia personal.

Como cada Nochevieja, Cristina Pedroche volvió a acaparar todas las miradas tras dar las Campanadas. Durante semanas, los rumores sobre su vestido se dispararon, pero esta vez el secretismo fue total. Ni pistas, ni avances, ni filtraciones. Por eso, cuando a escasos minutos de la medianoche la presentadora apareció en pantalla con el diseño, la sorpresa fue mayúscula.

Lo que el público vio no fue un vestido al uso. Bajo el nombre '12 campanadas, 12 vestidos', Pedroche apostó por una pieza construida a partir de fragmentos de los 12 estilismos que ha lucido desde 2014. Un auténtico archivo de su historia en las Campanadas, reconstruido, reinterpretado y convertido en un diseño completamente nuevo.

La idea detrás del vestido es clara: 'upcycling', es decir, reutilizar prendas y materiales del pasado para darles una nueva vida. Sin embargo, el concepto no ha sido entendido por todo el mundo y las críticas no tardaron en llegar. "Me están criticando porque no están entendiendo el vestido", ha explicado Pedroche en Zapeando. "Es un 'dirty look', no es una cosa que se invente porque sí", ha defendido.

La presentadora también ha salido en defensa de su estilista, Josie, al que ha calificado de "visionario". "Ahora todo el mundo me está criticando porque no está entendiendo ni el vestido ni el concepto ni nada, pero ya veremos cómo la gente lo va a ir haciendo", ha asegurado. Eso sí, ha lanzado un aviso: "Para hacerlo, tienen que tener unos vestidos tan icónicos como estos".

Más allá del impacto visual, Pedroche ha querido subrayar el mensaje emocional y personal que hay detrás del diseño. "Tiene un mensaje importante de reciclaje: todas tus piezas forman parte de tu historia y te hacen seguir adelante", ha explicado.

Entre los detalles más simbólicos, ha destacado que el primer vestido que llevó en las Campanadas se haya transformado en un abanico, del que cuelgan los llamadores de ángeles que ha llevado durante sus embarazos. Una vez más, Cristina Pedroche ha convertido su vestido en algo más que moda: un relato visual sobre memoria, identidad y evolución, aunque —como ella misma reconoce— no todo el mundo esté preparado para entenderlo a la primera.

