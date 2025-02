Cristina Pedroche confiesa su opinión sobre 'Peppa Pig': "No me gusta el rollo que traen"

Cristina Pedroche da una noticia "de alcance mundial": "Una superestrella ha anunciado que está embarazada". No es otra que Mamá Pig, la madre de Peppa Pig, que ha sido entrevistada en el programa 'Good Morning Britain', para anunciar la buena noticia.

"La madre de Peppa Pig y Cris, embarazadas al mismo tiempo, esto llega a pasar antes y Chicote fuera de las campanadas...", comenta María Gómez. Dani Mateo, por su parte, no duda en desvelar el comentario que ha hecho Cristina sobre la serie infantil: "La madre bien, pero a ti 'Peppa Pig'...".

"A mí me encantan los dibujos así, y mi hija tiene todos los muñecos y me gusta... pero yo en la tele no se lo pongo", indica, "me parecen maleducados". "No me gusta el rollo que traen, Peppa no hace caso a sus padres, es como que no quieren al hermano...", añade la zapeadora.