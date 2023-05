Este domingo se ha estrenado en ATRESplayer Premium 'Upa Next', la secuela de la mítica serie 'UPA Dance', que se ha grabado en los estudios de Mediapro. "Yo era súper fan", confiesa Cristina Pedroche, que reconoce que uno de los momentos más "emocionantes" de la serie es "cuando los antiguos alumnos vuelven a entrar 20 años en la escuela de Carmen Arranz, que ahora dirige Mónica Cruz".

"Mira, se me pone la piel de gallina", muestra la colaboradora, "es que esas escaleras son mágicas". Tanto, que confiesa, entre risas, la travesura que ha hecho: "Un día me colé en el plató y me grabé un vídeo".

"No lo he subido ni nada", reconoce al instante, y explica que no lo ha hecho por si la regañaban por tratarse del plató de una serie. Aunque a Miguel Ángel Muñoz sí se lo dejará ver: "Luego te lo enseño".