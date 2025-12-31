Cristina Pedroche busca ideas para su 'chiste malo' de Nochevieja: "¿Propuestas?"

Cristina Pedroche da más detalles sobre su vestido de Nochevieja, en vídeo: "Llevo un discurso muy potente"

A pocas horas de entrar en 2026, la presentadora pide a sus seguidores a través de Instagram propuestas para el primer 'chiste malo' del año: "Esta noche sigue la tradición...".

Los juegos de palabras y los chistes malos forman ya parte inseparable del universo de Cristina Pedroche. La presentadora ha hecho de este tipo de humor una de sus señas de identidad, especialmente durante las Campanadas, donde año tras año sorprende con bromas que no pasan desapercibidas.

A pocas horas de comenzar un nuevo año, Cristina Pedroche ha preguntado directamente a sus seguidores en redes sociales si tienen "propuestas" para el 'chiste malo' de este año, dejando claro que, pase lo que pase, el humor volverá a estar asegurado.

Cristina Pedroche prepara su 'chiste malo'

Uno de los más recordados fue el que contó junto a Carlos Sobera: "¿Cuál es el coche favorito de Papá Noel? El 'renol'". Pero el repertorio de la zapeadora fue mucho más allá y arrancó con un juego de letras: "Le dice la 'a' a la 'e': '¿Tú qué piensas de la 'i'?' Y la 'e' responde: 'Que tiene su puntito'". Tras reírse de su propio chiste, no dudó en explicarlo: "Tiene su puntito porque la 'i' se escribe con punto... aunque yo, a veces, hago corazones".

Los animales también han sido protagonistas de sus bromas en Nochevieja. "¿Por qué los patos no tienen amigos? Porque son antipáticos", dijo en una de las Campanadas. En 2018, junto a Alberto Chicote, lanzó otro clásico: "¿Qué es un caballo en la cárcel? Una cebra".

