"Me pareció excesivo. A mí. Excesivo"
Cristina Pedroche desvela cómo reaccionó cuando Josie le propuso el vestido de las Campanadas de hoy: "No lo veo, la gente no lo va a entender"
"Este es el año que más ganas tengo de que llegue y poder enseñarlo todo", dice Cristina Pedroche en su intervención en Y ahora Sonsoles acerca del espectáculo que ella y Alberto Chicote han preparado para las Campanadas de esta noche. La zapeadora da además algunas pistas de cómo será su vestido.
"Nunca se sabe si voy a volver a dar las Campanadas. Entonces, yo quiero despedirme, si es que fuera una despedida, por todo lo alto, como si fuera mi mascletá", afirma Cristina Pedroche en su intervención de ayer en Y ahora Sonsoles acerca de las Campanadas que presenta esta noche junto a Alberto Chicote en laSexta, Antena 3 y Atresplayer. ¿Habrá alguna pista oculta en estas palabras acerca de su vestido?
Lo único que sabemos es que la de Vallecas, como cada año, se ha entregado al máximo para hacer de este momento un evento único en televisión. Y lo hace, como ya es tradición, de la mano de Josie, su amigo y diseñador de cabecera. "Me propuso este estilismo en febrero, pero yo estaba embarazada y en ese momento me pareció una locura", reconoce.
Después de que Cristina diera a luz a su hijo Isai, Josie volvió a insistir en esta idea. "En agosto empezó pico y pala y le dije que no, que me parecía excesivo. A mí. Que me pareciera a mí excesivo...", dice entre risas. "Yo esto no lo veo, la gente no lo va a entender y no estoy dispuesta a hacer esto", le respondió entonces. "Esto solo lo puedes hacer tú. No hay nadie en España con todas estas cosas y, sobre todo, que sea tan valiente y tan arriesgada como tú", se empañaba él. Y esa fue la frase que acabó por convencerla para usar este estilismo tan misterioso.
"Él es un visionario, sabe lo que va a venir y arriesga. Entonces, este año cuando me dijo esto le dije que no, pero luego pensé que tenía razón", admite.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.