"¡Esto es IA!": la reacción de Dani Mateo al ticket de un restaurante

Tan caro le pareció el ticket que no dudó en compararlo con la inteligencia artificial y contó la anécdota entre risas con Miki Nadal.

A raíz de ver el video del hijo de una Kardashian reaccionando a su regalo de Papá Noel, en el que decía que el perro que le habían regalado era "IA", Dani Mateo contó una anécdota propia que hizo reír a todos. "El otro día fuimos a cenar a un restaurante y cuando vi el ticket dije: '¡esto es IA!'", relató.

Su compañero Miki Nadal no pudo evitar sumarse al cachondeo y comentó: "Tú ves las fotos de cría de las Kardashian y las ves ahora y dices: 'esto es IA', no tiene nada que ver una cosa con la otra", dijo entre risas.

Dani Mateo cerró la historia con su toque personal: "Poesía", remató, provocando más risas.