Un hombre a Thais Villas sobre su visión del 'amor para toda la vida': "No es tan intenso como al principio, pero el amor existe"

En este vídeo Thais Villas visita un centro de día para hablar con personas mayores sobre el amor. La reportera escuchan sus experiencias y reflexiones, que muestran cómo los sentimientos cambian con el paso del tiempo, la convivencia y las pérdidas.

Thais Villasha visitado un centro de día para descubrir qué significa el amor para las personas de la tercera edad. La reportera de El Intermedio pone en duda la frase de que 'el amor no tiene edad' y asegura que, para ella, el amor "es como un dolo de rodilla: cuanta más edad mejor entiendes lo que es".

Durante su visita, Villas charla primero con José y Emiliano, que creen en el amor para toda la vida. Emiliano explica que no es "tan intenso como al principio, pero el amor existe". Por su parte, José asegura que el cariño hacia la pareja siempre está presente, aunque con los años "va cambiando".

Más adelante, María Jesús explica que, con el paso del tiempo, en una relación lo único que queda "es el cariño". "La prueba es que yo estoy divorciado", añade José, provocando las risas de María Jesús y de Thais Villas. El hombre confiesa que el amor empezó a desaparecer con la convivencia tras la jubilación. "El estar ocho horas al lado de una persona", apunta. María Jesús, en su caso, cuenta que se quedó viuda hace tres años y que echa mucho de menos a su marido.

África también cree en el amor para toda la vida, ya que, como explica, su marido lo fue todo para ella. Aun así, reconoce ante Villas que no ha superado su fallecimiento. Araceli, que también es viuda, tiene una visión diferente y no cree que el amor sea para siempre. "Quería a mi marido, pero esa ilusión, esa pasión... no", concluye.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

