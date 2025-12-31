Ahora

"A las dos de la madrugada no estás tomando manzanilla": un hombre pide restringir los horarios de la hostelería

En El Intermedio, Thais Villas salió a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos sobre una posible limitación del horario de la hostelería y el impacto del ocio nocturno en la convivencia.

Un hombre defiende limitar el horario de la hostelería: "El que está cenando a las 2:00 horas no está tomando una manzanilla"

¿A favor de cortar el horario en la hostelería o a favor de la libertad horaria? Durante el debate "en la calle" de Thais Villas, algunos vecinos expresaron su malestar por el ruido y los comportamientos incívicos en altas horas de la madrugada. "Hay bares que salen a la 1 y media y a las 2 de la madrugada dando voces, yo vivo en un primero, y se mean hasta en la puerta", criticó un hombre.

Frente a esta postura, una mujer defendió que el problema no es el horario, sino la actitud: "Si estás borracho y eres un maleducado, es que lo eres y no hay más". A lo que el hombre replicó con contundencia: "El que está cenando a las 2:00 horas no está tomando una manzanilla".

Otro ciudadano añadió que restringir los horarios ayudaría a frenar lo que calificó como "turismo de borrachera", asegurando que ampliar la restauración hasta la madrugada favorece la masificación y los conflictos, algo que, según él, no ocurriría si el ocio nocturno estuviera más acotado a zonas específicas.

