Muere Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, a los 35 años tras luchar contra una rara leucemia

Triste noticia para la familia Kennedy: Tatiana Schlossberg, nieta del 35.º presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, ha muerto este martes a los 35 años. La joven había revelado en noviembre que había sido diagnosticada con una forma rara de leucemia, la leucemia mieloide aguda, con una mutación poco común.

La noticia ha sido confirmada por su familia a través de las redes sociales de la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy: "Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones", han escrito.

Periodista especializada en medio ambiente y cambio climático, Schlossberg era la segunda hija de Caroline Kennedy, exdiplomática estadounidense e hija de JFK, y del diseñador y artista Edwin Schlossberg. Estaba casada con el doctor George Moran y tenía dos hijos.

En el ensayo publicado en 'The New Yorker' en noviembre, Tatiana relató que había recibido el diagnóstico poco después de dar a luz a su hija en mayo de 2024 y que los médicos le habían dado un pronóstico de aproximadamente un año de vida. En el mismo texto, criticó a su primo, Robert F. Kennedy Jr., secretario de salud de EEUU, por su escepticismo frente a las vacunas y por recortar fondos para la investigación del cáncer.

