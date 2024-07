Zapeando vuelve con su concurso favorito: la 'sandía millonaria'. La mecánica es sencilla: debe partirse la fruta por la mitad y si ambas mitades tienen el mismo peso el concursante se lleva el bote acumulado. En esta ocasión, la encargada de partir la sandía es la cantante Rozalén, que ha visitado Zapeando para hablar sobre sus últimos proyectos mientras que el concursante es Avelino, de A Coruña.

El bote acumulado es de 1.050 euros. "Buen fin de semana te pasas en A Coruña con 1.050 euros", le dice Dani Mateo. "Ya te pido perdón de primeras", le dice Rozalén al concursante. Además, la cantante muestra su emoción porque el cuchillo que va a utilizar es de su tierra, Albacete.

Después de hacer el corte descubren que han logrado cortar la sandía en dos mitades perfectas, al menos en apariencia. Rozalén no puede esconder su emoción: "No me gusta ni perder al parchís". La primera mitad pesa 3,160 kg. Dani pide aplausos antes de mostrar el peso de la otra mitad que, finalmente, 3,160 kg, lo que convierte a Avelino en ganador del concurso. "Estoy como flipando", afirma la cantante, que no puede esconder su emoción.