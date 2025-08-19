Una abeja pica a Ester Muñoz (PP) en directo y Quique Peinado reacciona: "Le ha faltado decir 'pica más el PSOE'"

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados sufría el ataque de este insecto justo cuando estaba respondiendo a una de las preguntas de Lorena García. La popular se lo ha tomado con humor.

Este martes la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha conectado con Espejo Público para hablar sobre la nueva imputación de Begoña Gómez. En pleno directo, la popular ha sufrido un ataque inesperado.

Como se puede ver en las imágenes, Lorena García está preguntando a Muñoz y, justo cuando la popular va a responder una abeja pica a la portavoz. "Ay, me acaba de picar una abeja", dice a cámara. "Ay, pobre", le dice García.

Muñoz no puede evitar reir y señala que no es alérgica a las picaduras, para tranquilizar a los periodistas. "¿Dónde le ha picado, si no es indiscrección?", pregunta la periodista. "Justo atrás de la espalda, en la pierna", indica.

"Le ha faltado decir 'pica más el PSOE'", afirma Quique Peinado, tras ver las imágenes. "Ha dicho 'cosas del directo'", añade el zapeador, "menos mal que no estaba haciendo el directo en una encierro de San Fermín". "Lo de Rumasa sigue coleando, eh", concluye, irónico, Miki Nadal.