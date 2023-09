La maquilladora Alana, la Hija del Jeque, ha acudido a la jornada de clausura de la Madrid Fashion Week. Un evento de moda de referencia en la capital en donde ha podido charlar con los asistentes sobre los precios de sus looks.

Samantha Hudson ha sido uno de los personajes que ha detallado los precios de sus look. La artista ha explicado que en su look combinaba prendas low cost, como su vestido, con prendas de precio más elevado, como su bolso. Una filosofía que comparte con Alana que ha afirmado que "siempre hay que combinar el lujo con el 'mercao'" y no perder la esencia.

Por su parte el creador de contenido Aitor Vidal había escogido un look compuesto por prendas de Humana, una tienda de ropa de segunda mano, de dos o tres euros, con un bolso de Chanel que superaba los 4000 euros.