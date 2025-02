Jiaping emociona a Cristina Pedroche con 'My Heart Will Go On': así ha sido su reto de canto

Jiaping Ma vuelve a Zapeando para mostrar cómo sigue avanzando su 'Desafííto'. La reportera quiere ponerse a prueba con alguno de los retos propuestos en 'El Desafío' de Antena 3 y, en esta ocasión, se ha enfrentado a un reto artístico: cantar. Jiaping ha elegido una canción con la que deberá esforzarse al máximo para conseguir el mejor resultado: 'My Heart Will Go On' de Céline Dion.

Para preparar su desafío, la colaboradora ha recurrido a las clases de la profesora de canto Elizabeth Dolinska. Esta le explica que antes de cantar debe calentar la voz ya que en frío "es muy difícil trabajar". Elizabeth le explica cómo es la técnica que debe seguir y Jiaping se atreve ya con las primeras notas.

La colaboradora hace un primer intento frente a Dolinska cantando el tema de 'Titanic'. "Muy bien", le dice la profesora, y la anima a probar la parte más complicada. Elizabeth le aconseja levantar el paladar y abrir más la boca para así poder llegar mejor a todas las notas. "No sé si estoy aprendiendo a cantar o a hacer apnea", afirma Jiaping.

Tras sus ensayos, Jiaping muestra a los zapeadores el resultado. La colaboradora se 'sube' a un barco para poder hacer su actuación. Jiaping sorprende a los zapeadores con su actuación e, incluso, hace que Cristina Pedroche se emocione tras su interpretación "Me has emocionado muchísimo, de verdad... ¡Brava!", le dice la zapeadora. "¡Feliz San Valentín!", dice Jiaping. "El programa de hoy, gracias a ti, es de pago", le dice Nacho Garcia. Los zapeadores lo tienen claro y aprueban la actuación de Jiaping, superando así su 'desafiíto'.