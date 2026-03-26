Del 'conejo loco' a 'la caracola invertida': Nacho García enseña cómo hacer la performance de Ortega Cano, en vídeo

El torero sorprendía hace unos días con un llamativo 'baile'. Ortega Cano estaba en un evento solidario en la iglesia del padre Ángel y decidía coger un capote para llevar a cabo una serie de extraños movimientos.

Un vídeo protagonizado por José Ortega Cano se ha hecho viral hace unos días. El torero se encontraba en la iglesia de San Antón, participando en un acto benéfico organizado por Mensajeros de la Paz y decidió hacer una llamativa performance con un capote en la que terminaba en el suelo.

Nacho García ha decidido emular el 'baile' que ha llevado a cabo Ortega Cano para que todos podamos imitarlo. El zapeador, primero, hace un pase con el capote. Después, se pone el suelo y, como dice, ejecuta "el conejo loco". Este paso consiste en hacer una plancha y, después, bajar la cadera hacia el suelo repetidas veces. Después, se tumba de lado sobre el capote y mueve la mano. Por último, hace "la caracola invertida" en la que rueda hacia atrás.

"En el momento que hace el giro como de toro agonizante...", comenta Dani Mateo, "y luego gira la mano, ¿de dónde ha sacado ese arte?". "Cuántas capas, cuántos matices", añade Nacho. "Nos ha regalado el vídeo del año", añade Isabel Forner.

El torero ha afirmado frente a la prensa que no era un baile, sino que fue algo que le nació hacer en ese momento, demostrando que es una persona que tiene mucha elasticidad. "Creo que quiere ir a 'El Desafío' y pensó que era el sitio perfecto para demostrar sus habilidades", concluye Forner.

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