Jiaping vuelve a Zapeando con la segunda parte de su reportaje en el que aprende a nadar. Pero antes de verlo, María Gómez le pregunta sobre algo que "no sabía": "¿Tienes fobia al agua?". "No tengo fobia al agua", responde ella: "Tengo fobia de morirme", añade provocando las risas en el plató de Zapeando.

"Esa filosofía de vida me encanta", espeta la humorista, que no puede contener la risa, al igual que Miki Nadal: "Esa me ha gustado".

Según explica Jiaping en este vídeo: "Tengo fobia a cualquier actividad que tiene como consecuencia el morirme". "¿Entonces eso es fobia al agua? No, es fobia a todo", sentencia.