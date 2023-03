Aitana ha visitado El Hormiguero y ha "dado un notición de ese mismo día", avanza Valeria Ros a sus compis de Zapeando, a los que muestra el momento en el que confiesa que acaba de hacer el examen teórico de conducir: "Tengo que decir que lo he aprobado", le confesaba a Pablo Motos, a quien reconocía estar "contenta". Aunque todavía le queda el "práctico".

"¿Cuál es tu punto débil (conduciendo)?", le preguntaba el presentador, a lo que ella no dudaba en contestar: "A veces se me cala y eso me pone muy nerviosa".

Y, es que, a pesar de que se pone sus "gafitas y todo", lo cierto es que sus seguidores la reconocen y hacen vídeo mientras está conduciendo: "A veces los miro intentando arrancar el coche, pero no me arranca. Lo demás lo llevo bastante bien", reconocía durante su entrevista.