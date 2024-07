Las pedidas de matrimonio suelen ser momentos estudiados y especiales para que sean recordados durante muchos años. Pero un joven decidió que el mejor momento para pedirle matrimonio a su nueva era en plena Comic Con.

La pareja tuvo la oportunidad de hacerse una foto con Elijah Wood, actor muy popular gracias a su papel de Frodo en 'El señor de los anillos'. De hecho, le dieron al actor un anillo como un guiño a su papel de 'portador del anillo' en la película.

No que no esperaba el actor es que después de hacerse la foto el chico hincara rodilla y pidiera matrimonio a su chica con el mismo anillo que había sostenido segundos antes. Elijah se queda alucinado y, sobre todo, expectante esperando la respuesta de la chica que, como no, dice que sí, algo que él celebra.