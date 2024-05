La cantante Cher está saliendo actualmente con un chico 40 años más joven que ella y "cada vez que le sacan el tema se lo toma a guasa", afirma Isabel Forner. La artista fue preguntada a este respecto en una entrevista y su respuesta no deja indiferente a nadie.

"Salgo con chicos más jóvenes porque los de mi edad están todos muertos", afirmaba la cantante. La respuesta provoca los aplausos de los zapeadores y el público del plató. "¡Ole tú! Es que tiene razón", afirma Isabel. "Es que es verdad, qué fantasía", añade Torito.

"Cher no puede tener más rollazo vistiendo y hace una parejaza con su novio", argumenta Isabel. Torito, además, comparte una anécdota con la cantante: "La entrevisté una vez que vino a hacer una película y me pusieron un montón de medidas raras", explica. "Me pidieron que estuviese a un metro y medio entrevistándola, no se quiere contaminar de nadie y cuando me vio con tanta laca...", añade el colaborador.