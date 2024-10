Tras el comunicado emitido por La Oreja de Van Gogh en el que comunicaban que el grupo y su vocalista, Leire Martínez, tomaban caminos separados, una entrevista de la cantante, emitida hace unas semanas, ha tomado una gran relevancia. "A mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso", afirmaba Leire en la entrevista.

Varios medios han publicado que Amaia Montero ya tiene un concierto firmado con La Oreja de Van Gogh para 2025. "No sabemos si va a ser un concierto o una gira nacional", explica Juan Sanguino. El periodista explica que cuando se publicó la entrevista de Leire la gente creía que se refería al público. "Quizá en ese momento ya estuvieran en negociaciones de este hipotético concierto con Amaia y, claro, es una movida", añade Sanguino.

"Yo ya me olía la tostada desde el momento en que Karol G hizo salir a Amaia Montero en el Bernabéu y se cayó el estadio", afirma Dani Mateo. "O quizá, cuando Amaia salió en aquel concierto ya estaban en conversaciones y esto era un testeo del gran regreso de Amaia", concluye Sanguino.