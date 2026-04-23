VÍDEO | Alberto Chicote da más detalles sobre 'Servicio Secreto': "Llevo testers para tomar muestras por si necesito parar el servicio"
Desde Sevilla, Alberto Chicote nos habla con los "nervios del estreno" qué nos vamos a encontrar en su nuevo programa, 'Servicio Secreto', con muchas sorpresas tanto para los espectadores, como para los restaurantes que visita.
Alberto Chicote está de estreno. Esta noche a las 23:00 laSexta emite el primer programa de 'Servicio Secreto', donde el chef se 'infiltra' en restaurantes con problemas, pero en esta ocasión sin que ellos lo sepan.
Chicote admite en Zapeando que "los nervios los días de estreno están a flor de piel". El chef está encantado con esta vuelta de tuerca en los programas de restaurantes, donde ayuda a locales "al borde del desastre", pero tomando "un poco de distancia" para "no condicionar con mi presencia lo que ocurra".
"Ni el equipo ni los propietarios del restaurante saben que estamos grabando Servicio Secreto, sino que piensan que estamos grabando otro programa que se llama 'Cocina sin límite', mientras que yo lo tengo todo a mi vista, con cámaras, con micrófono y veo todo lo que pasa", explica Chicote, que desvela que también tiene "un topo en el propio equipo que me va contando cosas".
Además, cuenta con "unos infiltrados que son gente de máxima confianza" que van al restaurante como "unos clientes cualquiera" para ver "como les tratan a ellos". De este modo, señala, "el análisis de lo que está ocurriendo es más certero y mucho mejor".
Por si esto fuera poco, en sus visitas nocturnas y furtivas a los restaurantes, Chicote lleva "unos cuantos gadgets", entre ellos testers para tomar muestras y que un laboratorio las analice, así como otras instantáneas por si tiene que "parar el servicio al día siguiente".
Pero ¿qué ocurre cuando se descubre que Chicote está en el ajo? El chef señala que la cara del equipo del restaurante en cuestión "es mayúscula".
