Boticaria García, sobre los frutos secos para comer entre horas: "El problema no es comerte un puñado, es meter la mano en una bolsa de medio kilo"

¿Se puede comer frutos secos todos los días? Boticaria García analiza qué hay que tener en cuenta si elegimos anacardos, pistachos o almendras para ese picoteo a media mañana o por la tarde cuando aprieta el hambre.

Boticaria García habla en Zapeando de opciones saludables para ese picoteo para media mañana o media tarde cuando el hambre aprieta. Nacho García propone "los martes de Nacho y pistacho".

Pero ¿los frutos secos se pueden comer todos los días, o solo de manera puntual por ese alto calórico que dicen que tienen? Boticaria afirma que se pueden comer a diario porque aunque tienen grasa y calorías, "no significa que engorden automáticamente".

En este sentido, destaca que los frutos secos tienen mucha fibra, proteína vegetal, grasas insaturadas y, además, "te sacian bastante". De este modo, señala "el problema no es comerte un puñado, es meter la mano en una bolsa de medio kilo mientras contestas correos o miras el móvil y luego descubres que en la bolsa no hay".

De este modo, apunta, una ración razonable sería "un puñado, pero sin que se abra la mano". Más concretamente, entre 20 y 30 gramos o seis o siete piezas si son grandes, 13 o 14 si son pequeñas.

Además, recomienda tomarlos tostados, sin sal, sin azúcares añadidos, sin miel y que en la etiqueta se lea algo tan "emocionante" como "almendras".

Entre su top 3 de mejores frutos secos selecciona las nueces (con omega 3), las almendras (con vitamina E) y los pistachos (porque tienen potasio).

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