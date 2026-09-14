Marlaska presume de que los triajes en Ceuta van a "velocidad de crucero", pero sigue sin dar datos sobre expedientes de expulsión: "No vamos a darlos todos los días"

¿Por qué es importante? El ministro ha intentado justificarse con esta afirmación con la que deja ver que ya han dado datos. Sin embargo, en mes y medio de crisis seguimos sin conocer cuántos expedientes de devolución se han tramitado.

El Gobierno enfrenta dificultades para proporcionar cifras claras sobre la situación en Ceuta, especialmente en relación a los expedientes de expulsión de migrantes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitado dar detalles precisos, afirmando que los triajes han alcanzado "velocidad de crucero". Pese a esto, solo se conoce que más de 5.300 migrantes han regresado voluntariamente y se han realizado 300 expulsiones judiciales. Marlaska ha defendido que los procedimientos se realizan conforme a derecho y ha negado que se le advirtiera sobre la falta de preparación de Ceuta. Además, ha mostrado empatía con la situación compleja que enfrenta la ciudad autónoma.

Al Gobierno le está costando dar cifras sobre todo lo que está pasando en Ceuta. Lo último por lo que se le ha preguntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es sobre el ritmo al que van los expedientes de expulsión de los migrantes que llegaron a la ciudad autónoma y en qué punto se encuentran.

Una pregunta que surge después de que Cadena SER haya publicado una noticia en la que asegura que hay 1.800 expedientes abiertos pero ninguno resuelto. Sobre esta cuestión, Marlaska se ha pronunciado eludiendo de nuevo dar datos.

"Llevamos haciendo un número de triajes muy importante. No vamos a dar todos los días la fecha. Cada triaje va acompañado de la formalización, si se solicita, de la petición de protección internacional. Si no la solicitan, de la pepapración del expediente de devolución", ha explicado, añadiendo que están trabajando de forma relevante y que los procedimientos "están en vigor". "Se están haciendo expulsiones en esos términos", ha recalcado.

De esta forma, Marlaska ha tratado de justificarse mediante una falsa afirmación para no dar datos, y es que no es verdad que den crifras todos los días. De hecho, en mes y medio de crisis seguimos sin conocer cuántos expedientes de devolución se han tramitado. El Gobieno solo ha dado el dato de cuántos han regresado por voluntad propia: más de 5.300 migrantes.

En vez de aclarar las cifras, el ministro se ha limitado a asegurar que los triajes han alcanzado "velocidad de crucero" gracias al despliegue de medios que han realizado.

En declaraciones a los periodistas tras inaugurar el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres, Marlaska ha insistido en que se está trabajando "de una forma relevante" una vez que los migrantes están albergados, lo que posibilita su identificación y el desarrollo de los procedimientos.

El ministro ha remarcado que el Ejecutivo ha desplegado "todos los medios personales y materiales necesarios, como corresponde a "un Gobierno de la nación serio, ocupado y preocupado por su sociedad", con el objetivo de que Ceuta, que se encuentra en "una situación muy compleja y de excepcionalidad", recobre la normalidad "lo antes posible".

Marlaska ha precisado que los triajes implican unas complejidades puesto que, tras las identificaciones, hay que preparar los expedientes de devolución o, en caso de que los migrantes lo soliciten, la formalización de la petición de protección internacional, y "resolverlo como se hace en un Estado y en una democracia, conforme a derecho".

Pide no "mentir" y "generar desconfianza"

Por ello, ha pedido a quienes aseguran que es posible expulsar a los migrantes de forma inmediata que "no mientan, no digan bulos, no generen desconfianza" porque en una democracia existen unos procedimientos.

Según ha añadido, los procedimientos se están realizando "con la mayor celeridad que la propia ley permite, garantizando sus derechos, pero evidentemente también siendo muy expeditivos".

El ministro ha apuntado que a los 5.300 retornos voluntarios que se han producido desde el pasado 10 de agosto se han registrado 300 expulsiones judiciales por la comisión de delitos, que es "una forma también de actuar y de aplicar la ley".

Marlaska ha sido preguntado sobre si el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Triano, debería dimitir después de que su jefe de gabinete lo hiciera tras afirmar que alertó de avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el mismo 29 de julio, un día antes de que se produjera la entrada masiva de migrantes en la ciudad, a diferencia de lo que afirmó su superior.

El ministro ha insistido en que "cualquier alerta que se diera era una alerta de las operativas normales atendiendo a las circunstancias" y ha remarcado que el propio delegado subrayó que "no había ninguna alerta de nada mínimamente relacionado con lo que aconteció el 30 de julio".

Niega que se le advirtiese sobre la falta de preparación de Ceuta

Por último, el titular de la cartera de Interior ha negado de forma tajante las informaciones publicadas que apuntaban a que él hubiera asistido a reuniones en Bruselas donde se advirtió de la falta de preparación de Ceuta ante entradas masivas de migrantes.

"No ha habido ninguna reunión en la que yo haya estado presente, ni nadie de mi equipo me haya hecho saber esa circunstancia; todo lo contrario. España, en todos los Consejos JAI (Justicia y Asuntos de Interior) que celebramos, es valorada por cómo vamos reduciendo aproximadamente un 30% el nivel de entradas irregulares y en Canarias un 60%", ha señalado.

Marlaska ha concluido reiterando su empatía con los ciudadanos ceutíes ante la coyuntura que afronta la zona: "La situación que vive Ceuta es de una gran complejidad y de excepcionalidad fruto de los hechos acontecidos el día 30, y desde ese mismo momento se pusieron todos los medios del Estado para revertirla. Nuestra solidaridad con Ceuta y con todos los sentimientos de la población ceutí son manifiestos".

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