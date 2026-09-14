En Zapeando
Dani Mateo se 'asusta' después de un comentario de Virginia Riezu, en vídeo: "Los lunes estos sustos no, por favor"
La zapeadora le ha dicho al presentador que no sabía que ha sido padre. El comentario ha dejado a Dani muy descolocado. Descubre cómo han reaccionado el resto de zapeadores en el vídeo principal.
Virginia Riezu ha comenzado Zapeando, haciendo un llamativo comentario a Dani Mateo: le ha dicho que no sabía que había sido padre. "¿Perdona?", ha preguntado el presentador, extrañado. "¿Que ha sido padre Dani?", añade María Gómez.
Riezu aclara que se lo dice por su boli. "Es como tu hijo", añade la zapeadora. "Es como su hijo, pero no debe funcionar porque luego usa otro", comenta Gómez. "Si Lady Gaga lo puede asomar, de repente, un día, ¿por qué no tú?", señala Virginia.
"Los lunes estos sustos no, por favor, Virginia, que yo he hecho mucho bolo", expone Mateo, "y cualquier día me puede pasar". "Cualquier día viene un chico de Ciudad Real, que se parece mucho a mí...", añade.
"Te hacen un Carlos Baute", afirma Nacho García. "Teléfono de aludidos, gente de Ciudad Real...", anuncia Riezu. Dani señala que él lo negaría hasta el final. "Si El Cordobés pudo negarlo, yo también", expone.
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