El petróleo bloqueado y disparado: la gasolina y el gasóleo alcanzan los 1,80 euros a dos semanas del fin de las bonificaciones del Gobierno

Los detalles En plena guerra en Oriente Medio, el crudo no tiene por dónde salir y el precio del barril de Brent sigue por encima de los 100 dólares. En España, la gasolina y el gasóleo alcanzan los 1,80 euros y los expertos alertan de "problemas de suministro" que Europa "va a sufrir especialmente".

Una refinería de Arabia Saudí ha quedado completamente calcinada tras un ataque que agrava la crisis del petróleo, elevando el precio del barril de Brent a casi 110 dólares. Este incremento del 20% en el último mes no se debe a un problema de producción, sino a la dificultad de exportar el crudo debido a bloqueos en Oriente Medio. Los hutíes controlan el estrecho de Bab el-Mandeb, interrumpiendo el tráfico de petroleros, mientras que Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz. Esto ha provocado que el precio del combustible en Europa se dispare, afectando a consumidores y empresarios, quienes buscan alternativas para desplazarse.

Completamente calcinada. Así ha quedado una refinería de Arabia Saudí tras un nuevo ataque. Una ofensiva que se ha convertido en una gota más que puede terminar de desbordar todo lo que está provocando que el precio del petróleo esté disparado. En la jornada de este lunes, el barril de Brent ha rozado los 110 dólares. No es un problema de producción; el problema es cómo sacar todo ese petróleo del cerrojazo que estamos viendo en la zona de Oriente Medio y el Golfo Pérsico.

Con ataques como el mencionado sobre la refinería de Arabia Saudí, los hutíes se han hecho con el control del estrecho de Bab el-Mandeb, interrumpiendo el tráfico de petroleros en una de las pocas salidas que quedaban desde que estalló la guerra de Estados Unidos e Israel contra Teherán.

"Hay un problema de suministro. Sobre todo lo va a sufrir Europa porque no puede recibir este petróleo", explica Massimo Germelli, profesor de Economía y Finanzas en la Universidad de Deusto.

El estrecho de Ormuz sigue bloqueado por Irán, la salida al sur del mar Rojo, por los hutíes, y el oleoducto interno de Arabia Saudí ha sido atacado por drones procedentes de Irak. Así, el crudo no tiene por dónde salir. "El recurso es escaso: no porque no haya, sino porque no llega", añade el experto y docente.

Esto ha disparado el precio del petróleo, hoy rozando los 110 dólares el barril de Brent. Un incremento del 20% en el último mes que nos demuestra que no se está viviendo un ascenso puntual.

"No es que pegue una subida y baje. Es un mantenimiento por encima de los 100 dólares", recuerda Santiago Carbo, economista. Un problema a dos semanas de que se acaban las ayudas del Gobierno al combustible. "El empresario que utilice gasoil como su medio operandi va a tener un problema", denuncia Josep Sabater, director de las instalaciones de servicio de Nuroil.

La gasolina y el gasóleo alcanzan este lunes los 1,80 euros de media. "Llenar el depósito es un drama", "está subiendo todos los días" o "tendremos que pagar para ir a trabajar" son solo algunas de las opiniones que nos hemos encontrado entre los ciudadanos.

Algunos empresarios calculan que el consumo ha caído un 5%. "Si no vendemos litros, no ganamos dinero", aseguran. Quizás porque los conductores van buscando alternativas para desplazarse.

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