El 'zasca' de Carmen Lomana a Juls Janeiro: "No la puedo soportar, ¿se ha creído importante?"

La colaboradora lanza un contundente dardo contra la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, a la que critica desde que cumplió 18 años por su forma de vestir y sus apariciones públicas.

Carmen Lomana no se corta a la hora de hablar de Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique. La empresaria asegura que "no la puedo soportar, no la soporto a esta niña" y recuerda que ya expresó su rechazo hacia ella cuando cumplió 18 años. "Pero esto qué parece, con unos trajes y unas vestimentas, toda teñida, una de tonterías... ¿Se ha creído que es importante?", sentencia Lomana en unas declaraciones que se han colado directamente entre los 'zascas' de 'Aruser@s'.

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