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Estreno en Antena 3

VÍDEO | Carlota Baró, sobre Renata, su personaje en 'Las hijas de la criada': "Se deja llevar por las tripas"

La serie está basada en la novela de Sonsoles Ónega. Además de Baró, entre el reparto podemos encontrar a Verónica Sánchez y Alian Hernández, entre otros.

La serie está basada en la novela de Sonsoles Ónega. Además de Baró, entre el reparto podemos encontrar a Verónica Sánchez y Alian Hernández, entre otros.

Este jueves se estrena en Antena 3 'Las hijas de la criada'. Para saber un poco más sobre esta producción, Zapeando cuenta con una de sus protagonistas, Carlota Baró. La actriz comparte cartel con Verónica Sánchez y Alian Hernández, entre otros.

La actriz interpreta a Renata, la criada, que tiene una hija fruto de una relación secreta con el patrón. El mismo día que nacía su hija también lo hacía la hija legítima de su jefe. Esto lleva a la joven a intercambiar a las bebés.

La actriz señala que es posible que Renata tome esa decisión para intentar cambiar las cosas y el futuro de su hija. "Es un acto impulsivo, no piensa nada", indica, "simplemente se deja llevar por las tripas". "Luego ese cambiazo, que ella parece que tiene controlado, se vuelve a liar parda", añade.

La serie está basada en la novela de la periodista Sonsoles Ónega. Baró cuenta que Ónega "ha sido increíble". "Ella escribió este Premio Planeta y lo dejó en nuestras manos", explica, "nos lo ha puesto muy fácil". "Es verdad que, como todos tenemos nuestras inseguridades, a mí ella me dio mucha seguridad una vez vio unos primeros capítulos", añade.

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