VÍDEO | ¿Azúcar o edulcorantes? Boticaria García desvela cuál es mejor, pero avisa: "Es una herramienta, no una varita mágica"

"Cambiar el azúcar del café por sacarina ayuda, pero no convierte automáticamente el resto de tu dieta en un vergel", afirma Boticaria García, que hoy desvela en Zapeando quién gana el combate entre azúcar y edulcorantes por ser el más sano.

Boticaria García monta en Zapeando su propia 'Velada' en la que se enfrentan todo tipo de alimentos tras los que hay todo tipo de mitos y estereotipos.

Es el caso de los protagonistas del 'duelo' más dulce de esta tarde, donde se enfrentan el azúcar y los edulcorantes. El azúcar aporta más de 4 kilocalorías por gramo y un consumo alto de azúcares libres, además de favorecer la caries o llevar a consumir más calorías de las que debemos.

Los edulcorantes, mientras tanto, "aportan pocas o ninguna caloría" y no aumentan la glucosa, según Boticaria, que explica que "si una persona bebe dos o tres refrescos con azúcar cada día y los cambia por su versión sin azúcar es un cambio muy útil".

Sin embargo, avisa que a los edulcorantes "tampoco hay que darles las llaves de la ciudad", ya que "son una herramienta, no una varita mágica": "Cambiar el azúcar del café por sacarina ayuda, pero no convierte automáticamente el resto de tu dieta en un vergel".

"Si todo lo que tomamos sigue sabiendo muy dulce, sigues acostumbrando a tu paladar a necesitar el dulce", comenta la experta, que indica que "a largo plazo el objetivo no sería encontrar un sustituto para echarle dulzor a todo, sino necesitar menos dulzor".

Respecto a los rumores sobre que algunos edulcorantes no eran seguros, Boticaria explica que los que están autorizados "se han evaluado y tienen establecido una ingesta diaria admisible". Otra cosa, añade, "es cómo te sienten", ya que algunos como el sorbitol o el maltitol, consumidos en exceso, pueden producir gases e incluso diarrea.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.