Boticaria García comparte su ranking de rebozados, en vídeo: "Si la materia prima es buena, es lo importante"

La farmacéutica explica que es muy importante atender, entre otras cosas, a la calidad de los productos que vamos a consumir para saber si es más o menos saludable.

Boticaria García visita Zapeando para hablar sobre uno de los lugares más visitados de las vacaciones: los chiringuitos. Uno de los platos estrella de estos establecimientos son los rebozados. "¿Todos los rebozados son igual de saludables o hay categorías de buenos, buenísimos o para ponerle un piso?", plantea Iñaki Urrutia.

La farmacéutica señala que todos no son iguales. "El freír el alimento, al final, pierde agua y gana aceite", expone, "pero no es igual freír un pescado reconocible que una croqueta en la que tienes que tener un arqueólogo para encontrar el jamón".

Oro, plata y bronce

"Un boquerón y un calamar aporta proteína, aunque el rebozado sume energía", indica. Boticaria no duda en mojarse y comparte su clasificación de rebozados. Para ella, merece la medalla de oro "el pescado fresco, con un rebozado fino y bien escurrido, como lo hacen en Andalucía".

La medalla de plata se la llevan los calamares, las puntillitas y la sepia. "Llevan una capa razonable de harina", indica. El bronce es para las gambas en gabardina, las croquetas o los empanados, ya que el rebozado es más grueso.

Además, cómprate una prueba sencilla para saber si es más o menos saludable: "Si cuando tú lo abres ves el pescado, lo que lleva dentro, bien, pero si lleva una funda nórdica de rebozado... estás pagando harina a prueba de marisco".

La importancia de la materia prima

Sobre si hay algún producto mejor que otro, Boticaria indica que es más importante "la materia prima, el grosor del rebozado y el aceite, que elegir entre calamar o puntillita". "Si la materia prima es buena, es lo importante", añade.

Boticaria expone, sobre los boquerones, que sí que tienen una ventaja. "Es un pescado azul pequeño, entonces, además de proteína tiene grasas saludables y, si te lo comes con la espina, te llevas el calcio también y la vitamina D", indica, "es el brócoli del mar".

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