Boticaria García explica cuál es la bebida más saludable que podemos tomar en el chiringuito, en vídeo

La farmacéutica adelanta que su respuesta puede no gustar ya que lo único que quita realmente la sed es el agua. A pesar de ello, expone varias alternativas para intentar que nuestras visitas al chiringuito sean más saludables.

Ir a la playa, para muchas personas, significa disfrutar de una bebida fresca en un chiringuito. Pero ¿existen opciones saludables? Boticaria García responde a esta cuestión en Zapeando.

La farmacéutica desvela que quizá su respuesta no va a gustar: "La realidad es que no existe una bebida alcohólica saludable". "Si una persona adulta decide beber, sí podemos hablar de opciones con más o menos azúcar o graduación", añade.

Boticaria expone que, por ejemplo, en la sangría se puede reducir la cantidad de alcohol añadiendo más refresco. "La fruta flotando no convierte a la sangría en una macedonia", apunta. En cuanto al tinto de verano, aunque se diluye con refresco de limón, "también puede llevar mucho azúcar, es mejor con gaseosa o agua con gas".

En cuanto a la cerveza, la farmacéutica señala que la versión 0,0 "puede ser una alternativa, aunque hay que mirar el azúcar". Boticaria recomienda alternar cada bebida alcohólica con agua "y vas diluyendo". Además, expone que, en verano, "la sed se quita con agua y el tinto de verano te da más ganas de tinto de verano".

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