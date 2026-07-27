Tecnología
VÍDEO | Virginia Riezu plantea una "pregunta seria": "Si un robot, con otro robot, construye otro robot..."
En China han diseñado unos robots capaces de trabajar sin descanso durante 64 horas. Pero esta tecnología, como es habitual, también genera muchas preguntas.
Los robots cada vez son más sofisticados y se sigue investigando para que, cada vez, puedan llevar a cabo más acciones. Virginia Riezu cuenta que en China "se está trabajando en robots que trabajen sin descanso, sin dormir, ni tener vacaciones".
Como compartieron en laSexta Noticias, estos robots "no necesitan café, tampoco vacaciones y pueden trabajar hasta 64 horas seguidas por ahora". Como se cuenta en el reportaje, son un "ejército de robots humanoides" que ya han podido poner a prueba en una fábrica de ese país.
La intención del gobierno chino es desplegar 10.000 de estos robots antes de que acabe 2026. Además de en esa fábrica de tabletas, también se ha podido ver a estos dispositivos en casas, donde llevan a cabo algunas tareas del hogar.
"En un año están cogiendo la baja"
"Un año tienen estos robots, en nada tiene uno gastroenteritis... y se está cogiendo la baja", expone Quique Peinado. El zapeador destaca cómo la lentitud con la que la máquina de las imágenes friega los platos. "¿Está claro que nos vayan a sustituir?", pregunta, "Salen a plato por hora". "Es un adolescente ayudando en casa", afirma Iñaki Urrutia.
María Gómez, por su parte, comparte su último descubrimiento sobre la Inteligencia Artificial ya que ha descubierto que tenía configurado ChatGPT con "inteligencia media". "He visto que podía ponerle 'alta'", comenta. Muy enfadada, afirma que esta tecnología le ha aconsejado "el ChatGPT corto". "Os pido perdón, todas las decisiones que he tomado en los últimos tres meses han sido a media inteligencia", añade.
Virginia, por su parte, comparte una duda en torno a los robots: "Si un robot, con otro robot, construye otro robot ¿se puede coger la baja por paternidad?". "Es una pregunta seria", añade, "lo lanzo a nuestros televidentes".
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