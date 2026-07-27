VÍDEO | Del beso de Plex y Aitana a la emoción de Lola Índigo: estos son los momentos más románticos de La Velada

Este sábado tuvo lugar La Velada del Año 6 que enfrentó a numerosos creadores de contenido. Pero, además de golpes y polémica, el evento también nos dejaba otros momentos más emotivos.

El pasado sábado se celebraba la sexta edición de La Velada del Año, organizada por el streamer Ibai Llanos. Además de combates muy disputados, el evento también dejo muchos besos. El primero fue entre Plex y Aitana.

El creador de contenido entraba a su combate subido en una cuadriga tirada por un león. Al final de su camino le esperaba su pareja, que no dudaba en darle un beso y un abrazo frente a todos los asistentes al evento que abarrotaron el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Pero este no fue el único beso. Roro también combatía en La Velada del Año y, en su caso, llegó a su pelea subida en un dragón y con la canción de 'Juego de Tronos' de fondo. Pablo, su pareja, la esperaba a la entrada del ring, y sellaba su llegada con un beso.

IlloJuan también estuvo acompañado por su pareja, la cantante Lola Índigo. En este caso, la artista estaba entre las personas que acompañaba al streamer durante su entrada al combate contra TheGrefg. El creador de contenido malagueño no conseguía vencerle, pero, a pesar de ello, sí que tuvo unas bonitas palabras para su pareja.

"A Mimi, te quiero un montón, gracias por acompañarme en este proceso", dijo IlloJuan. La cantante no pudo evitar emocionarse ante la declaración de su pareja. "Luego, por lo visto, IlloJuan le dijo a TheGrefg 'habrás ganado, pero tú no puedes ser rey si no tiene' a la reina'", canta Virginia Riezu.

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