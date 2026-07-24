Alberto Rey clasifica la filmografía de Christopher Nolan, en vídeo: "Sé que habrá nolanistas esperándome a la salida para decirme cuatro cosas"

Mientras Christopher Nolan vuelve a triunfar con 'La odisea', Alberto Rey clasifica la filmografía del director de peor a mejor. Atención, porque los puestos de 'Oppenheimer', la trilogía de 'Batman' u 'Origen', pueden levantar ampollas.

Christopher Nolan continúa arrasando la taquilla veraniega con 'La odisea' y Alberto Rey aprovecha para hacer su análisis definitivo de la filmografía del que es, ahora mismo, el director más influyente del mundo.

El crítico de cine sitúa las películas de Nolan en diferentes categorías, ordenadas de peor a mejor. En lo más bajo encontramos 'Buen intento... pero no', en las que sitúa 'Insomnio', "una película rarísima", y 'Tenet': "Una película que amo y odio a partes iguales".

Sobre esta última, Alberto alaba la buena idea de partida, hasta que "Nolan empieza a dar vueltas y vueltas hasta que nadie entiende nada". El espectáculo no se discute, ya que estrelló un 747 de verdad para que quedara bien en pantalla. No obstante, sentencia el film, del que considera que tiene "mucha ambición, mucho talento, pero también megalomanía y mesianismo de más".

'No te diré que no es tan buena como crees, Chris'

La siguiente categoría es 'No te diré que no es tan buena como crees, Chris (aunque es exactamente lo que estoy haciendo ahora)'. En ella es consciente de que algún 'nolanista' le va a esperar a la salida para decirle cuatro cosas, porque encontramos 'Oppenheimer', la película que le dio el Óscar: "A la Academia le encanta, a mi no tanto", afirma Alberto, que también sitúa aquí la trilogía entera de 'Batman', básicamente porque no le gusta el cine de superhéroes.

Cierra esta categoría 'Origen', que admite que "me gustaría mucho que me gustara". No obstante, la considera "un montón de muñecas rusas dentro de un laberinto, dentro de una escalera de Escher, incomprensible".

'Te arriesgas mucho, triunfas mucho'

En la cima de la filmografía de Nolan Alberto coloca a 'La odisea', que "es absolutamente monumental"; 'Dunkerque', "la Segunda Guerra Mundial más realista desde 'Salvar al soldado Ryan' y, finalmente, 'Interstellar': "El final es un horror, pero me flipa esta película", señala el experto, que destaca el rigor científico de la cinta.

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