VÍDEO | Boticaria García analiza la pasta carbonara con guanciale que triunfa en la selección española: "Es la batería rápida del futbolista"

Boticaria García desvela los secretos nutricionales de la selección española en el Mundial. En este vídeo analiza el auténtico 'hit' entre los futbolistas: una pasta carbonara con guanciale que destaca por los hidratos y su "bacon pro".

Boticaria García ha tenido la oportunidad de hablar con Toscana Viar, la nutricionista de la selección española en el Mundial, con la que pudo hablar de algunos de los platos más llamativos de la dieta de los jugadores de España, como la pasta carbonara con guanciale, el jamón, el arroz con leche o el pollo con soja.

La experta analiza en Zapeando estos platos y en el vídeo sobre estas líneas se centra en el auténtico 'hit' de la selección: la pasta carbonara, un plato que, según Boticaria, tiene como lo más interesante los hidratos de carbono que aporta la pasta.

Estos hidratos se transforman en glucosa. Parte de ella se almacena en los músculos y el hígado en forma de glucógeno, lo que Boticaria llama "la batería rápida del futbolista" de la que dependen los esfuerzos intensos de los jugadores.

De este modo, las horas antes del partido aumentan el arroz, la pasta, la patata, el pan, los cereales o la fruta. Por ello, señala: "La carbonara les gusta porque les resulta familiar y les ayuda a alcanzar la cantidad de hidratos que necesitan".

Más allá de la pasta, el guanciale, que para Boticaria es "algo así como un bacon pro" aporta proteína, pero también grasa que hace que la digestión sea más lenta, algo que no interesa antes del partido. Además, apunta, la receta para los jugadores, igual que la original, se hace sin nata.

Alternativa saludable si no juegas el Mundial

Pero ¿y si no somos deportistas de élite? Boticaria recomienda una alternativa a la carbonara tradicional para los que "estamos sentados delante del ordenador" con una pasta integral con huevo acompañada de espárragos y champiñones salteados a la plancha.

"Es otro plato, no es una carbonara, pero aporta más fibra y más verduras", afirma Boticaria, que señala que este no sería un plato apto para deportistas antes de competir ni, añade Dani Mateo, "para gente feliz".

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