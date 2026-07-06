VÍDEO | Mónica Cruz alucina con los invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: "Es como si la Casita de Bad Bunny fuese una urbanización entera"

Zapeando analiza lo que ha dado de sí la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, el evento del año que convirtió el Madison Square Garden en un castillo y donde casi ninguna 'celebrity' se lo quiso perder.

Taylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer. Así lo confirmaban oficialmente un cartel las pantallas exteriores del Madison Square Garden donde se podía leer 'JusT&T Married', en un juego de palabras con las siglas de la pareja.

Un anuncio austero en comparación con lo que se estaba cociendo en el interior del recinto, donde hubo muy pocos famosos que se perdieran la boda del año. En los alrededores se pudo ver a Hugh Grant, Bradley Cooper, Simon Biles y 'amiguísimas' de la cantante como Dakota Johnson o Selena Gómez.

Solo faltó la, hasta hace poco, amiga de Taylor Blake Lively, cuya ausencia confirma los rumores de que su relación no pasa por su mejor momento. "Es como si la Casita de Bad Bunny fuese una urbanización entera", comenta Mónica Cruz sobre el nivel de los invitados.

Alrededor del Madison Square Garden se congregaron cientos de 'swifties', pero solo unos pocos tuvieron la suerte de probar el postre de la boda, que les llevó una furgoneta de catering. Un hojaldre de manzana que hace sospechar a Dani Mateo que "lo han comprado en el 7-Eleven de al lado".

Como no podía ser de otro modo, también hubo lanzamiento de ramo, que fue a parar a Ashley Smith, hermana de uno de los mejores amigos del novio. Sin embargo, a juzgar por las imágenes que ha subido a sus redes, para Quique "ha habido guerra de arañazos y tirones de pelo". "He visto calles de Buñol después de la tomatina en mejor estado que eso", indica Mónica.

Sanguino nos contó la semana pasada que la intención de la pareja era construir un castillo dentro del Madison Square Garden, y a juzgar por las imágenes exclusivas parece que fue así.

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