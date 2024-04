La cantante estadounidense Taylor Swift ha lanzado un nuevo disco, 'The Tortured Poets Department', y, como en anteriores ocasiones, en varias de sus canciones ha dejado 'recaditos', no solo a exparejas sino también a personas con las que ha tenido algún conflicto, por ejemplo, la 'celebrity' Kim Kardashian.

Ares Teixidó explica que los fans de Taylor han encontrado una pullita hacia Kardashian en el tema 'thanK you aIMee'. En el tema, le agradece a esa tal Aimee que la ha tratado mal pero que la ha hecho más fuerte. La clave está en las mayúsculas del título de la canción: "En el título hay tres letras en mayúscula, la K, la I y la M, que forman el nombre Kim". "Eso es de que es tan fácil adivinarlo, no se yo, podría ser Kim Jong-un", responde Dani Mateo.

El 'beef' entre Taylor y Kim se debe al enfrentamiento entre la cantante y, el por entonces marido de la celebrity, Kanye West. "Kim le apoyó, filtró una llamadita y criticó a Taylor en la prensa", argumenta Ares. En el tema, la cantante habla de una abusona de instituto teñida de color bronce. "La canción es tan evidente que ya le ha pasado factura a Kim, a lo largo del fin de semana ha perdido 500.000 seguidores en Instagram", concluye Ares.