Así reacciona Cristina Pedroche al regalo de Francisco Cacho para Dabiz Muñoz: "Ahora que estamos separados, no me digas"

La semana pasada, Francisco Cacho desveló que pasaría la Semana Santa en su tierra, Zamora, y prometió que traería viandas de la zona para todos los zapeadores. En su regreso a Zapeando, el meteorólogo ha cumplido, y con nota, porque les ha dado a elegir entre queso y vino.

"En mi caso es como si me dices Ferreras o Ana Pastor", comenta Dani Mateo, que como casi toda la mesa se decanta por el queso.

Además, el meteorólogo también se ha acordado de la camisa hecha con tela impermeable que alucinó a Cristina Pedroche y le ha traído varías, además de delantales para Dabiz Muñoz.

"Ahora que estamos separados, no me digas", reacciona Cristina con ironía, mientras que Dani añade que "me parece muy bien que os lo estéis tomando con esta actitud, que hasta vais juntos a Dubai".