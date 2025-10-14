La inteligencia artificial mete un león en el plató de Más Vale Tarde: "No he visto a Iñaki López correr tanto en mi vida"

Aprovechando el vídeo viral de la rata que se cuela en un informativo de Al Jazeera, generado por inteligencia artificial, Zapeando hace lo propio con un león y Más Vale Tarde. El resultado, que se puede ver en este vídeo, deja mucho que desear.

En las redes sociales se ha viralizado un fragmento de un informativo de la cadena Al Jazeera donde una rata irrumpe en pleno directo y desata el caos ante el horror de la presentadora.

El único problema es que este momento nunca ha ocurrido, ya que ha sido creado por inteligencia artificial: "No me la habían colado tanto desde que me vendieron que el brunch molaba", reacciona Isabel Forner.

Zapeando recoge el guante y tira de la IA gratuita, que según Quique Peinado "la estamos reventando", para plantear una situación similar, pero en el plató de Más Vale Tarde.

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver a Iñaki López y Cristina Pardo escapando de un león, pero el resultado no termina de ser tan fino: "Mientras corre, Iñaki le va cambiando la cara y se convierte en Roberto Leal", señala Dani Mateo, que asegura que lo que delata que el vídeo esté hecho con inteligencia artificial es que "a Iñaki no lo he visto correr tanto en mi vida".

