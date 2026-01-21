El 'asesor de imagen' de Macron, desvela por qué llevaba gafas de sol en Davos: "Los españoles no saben nada de moda"

Miki Nadal se convierte en Michel Afflelou, el asesor de imagen de Emmanuel Macron, para contar en Zapeando por qué el presidente francés ha dado un discurso en Davos con gafas de sol.

Emmanuel Macron sorprendía al aparecer en Davos con unas gafas de sol de aviador. El presidente francés justificaba el uso de este complemento debido a que sufría una lesión en el ojo. Zapeando quiere profundizar más en la noticia, por ello el programa cuenta con el 'asesor de imagen' de Macron, Michel Afflelou.

Dani Mateo lo sorprende 'dormido'. "¿Por qué me molesta?", le dice muy enfadado, "estaba soñando con una cena de picoteo". Mateo pregunta al asesor por qué le ha recomendado a Macron ponerse esas gafas "tan poco discretas".

"Ustedes los españoles son ignorantes y no saben nada de moda", responde 'Afflelou'. Este afirma que escogieron esas gafas por dos motivos: "El primero, para tapar el ojo del presidente, y darle, por otro lado, para que pudiera tomarse una siestita durante las sesiones internacionales sin que se note".

De nuevo, 'Afflelou' se queda dormido demostrando que él también se ha puesto esas gafas de aviador para poder dormirse sin que se note.

