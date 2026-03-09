La emotiva iniciativa de unos niños de Edimburgo al pintar piedras para que los pingüinos encuentren pareja

El motivo está relacionado con una de las tradiciones de cortejo más conocidas de estas aves.

Un grupo de niños del Royal Hospital for Children and Young People de Edimburgo ha tenido un gesto muy especial con los pingüinos en plena temporada de cría. Los pequeños han pintado piedras de distintos colores para después entregárselas a estas aves.

Y es que, tal y como explica la colaboradroa Alba Sánchez en Aruser@s, los pingüinos suelen regalar una piedra a su pareja como parte del cortejo. Esa piedra termina formando parte del nido que construyen juntos, por lo que se convierte en un elemento simbólico.

Con el inicio de la época de cría, los niños han decidido pintar piedras para facilitarles esta tarea. Además, las decoran con colores vivos porque, según cuenta la tertuliana, a los pingüinos les llaman más la atención. "En la naturaleza es muy difícil encontrar piedras tan coloridas, por lo que estas pueden resultar especialmente atractivas para las aves", comenta Alba Sánchez.

Este curioso ritual incluso ha sido comparado con una tradición humana muy conocida. Se dice que el gesto de regalar un anillo de compromiso podría haberse inspirado en este comportamiento animal, aunque con una diferencia importante: los pingüinos no siempre mantienen la misma pareja durante toda la vida y pueden cambiar de compañero de un año a otro.

"¡Qué humildes, con una piedra se conforman!", bromea Alfonso Arús, a lo que Hans Arús añade entre risas: "Están como en un mercadillo, a las ofertas".