El cura de Valdepeñas critica que "vivimos en un mundo de mentiras": "Estamos acostumbrados a que los políticos nos mientan"

El cura de Valdepeñas manda un zasca en este vídeo "a los líderes políticos que cambian de opinión": "Da igual que sea nuestro presidente o los otros, porque nos hemos instalado en la mentira".

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el último vídeo viral del cura de Valdepeñas en el que manda un zasca "a los líderes políticos que cambian de opinión". "Vivimos en un mundo de mentiras donde estamos acostumbrados a que los políticos nos mientan", asegura el cura de Valdepeñas en plena misa.

"No mienten, como dice nuestro presidente, sino que cambia de opinión", destaca el cura, que pregunta a sus feligreses si no han escuchado a Pedro Sánchez decir que no ha mentido sino que ha cambiado de opinión.

"Pero que da igual que sea nuestro presidente o los otros, porque nos hemos instalado en la mentira", critica duramente el cura de Valdepeñas. Tras escucharle, el presentador de Aruser@s destaca que "el cura de Valdepeñas está siguiendo muy de cerca la actualidad".

